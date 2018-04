Conferenze divulgative: appuntamento a Invorio mercoledì 11.

Conferenze divulgative: meditazione immaginale

Mercoledì 11 aprile alle 20.45 serata gratuita dedicata alla meditazione immaginale. Si tratta di una delle molteplici iniziative divulgative gratuite promosse sul territorio dall’associazione culturale D’Acqua dolce. Questa volta l’appuntamento è nei locali di Casa Curioni a Invorio. Quindi si illustreranno e si darà dimostrazione pratica dei benefici apportati dalla meditazione nella vita di tutti i giorni. In particolare come strumento per combattere lo stress e l’ansia del vivere quotidiano. Per contatti e informazioni chiamare il numero 338.8037263. Relatore Aatif Falcetta. Ingresso libero. La serata ha il patrocinio del Comune di Invorio.

Ginnastica dolce a Belgirate

Inoltre, grazie a un accordo tra il Comune e l’associazione D’Acqua dolce MCS (mente corpo spirito), a Belgirate è possibile seguire un corso gratuito di ginnastica dolce. Le lezioni, destinate agli over 70, si terranno tutti i martedì in sala polivalente dalle 15.30 alle 16.30. Chi fosse interessato a conoscere più da vicino l’associazione e le sue attività può quindi contattare Simona Todescato al 338.8037263.