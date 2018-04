Disabilità fisica: per superare le barriere fisiche e culturali.

Disabilità fisica: incontro

L’associazione Partecipazione e Solidarietà propone delle serate dal tema “Barriere interne, barriere esterne: ostacoli dell’handicap”. Il primo appuntamento è fissato per stasera, venerdì 13 aprile alle 20.45 presso l’Aula Magna del Comune di Arona. Lì si terrà la tavola rotonda intitolata “La disabilità fisica: inserimento lavorativo, assistenza, tempo libero”. A moderare l’incontro sarà l’ex assessore comunale ai servizi sociali Simone Dulio .

I relatori

Nel corso dell’incontro prenderanno la parola diversi e qualificati relatori. Maria Cristina Saletta -dell’agenzia Piemonte, Lavoro Centro per l’Impiego di Omegna. Attesa anche Franca Stella Sola per il Settore Relazioni della Regione Piemonte. Porteranno il loro contributo anche l’imprenditore Roberto Buttà e Daniele Guccione. Quest’ultimo infatti è un giovane aronese laureato in Economia con una tesi dedicata al tema del turismo accessibile. Atteso infine Ugo Negri dell’associazione “Il Timone” di Novara.