Epifania Arona si prepara a una giornata scoppiettante.

Epifania Arona è pronta

Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda per grandi e piccini per il prossimo 6 gennaio ad Arona. Appuntamento alle 15 in piazza del Popolo con l’ultima delle iniziative natalizie proposte dalla Pro loco per i più piccoli. Si tratta dello spettacolo per bambini “In carrozza… si parte!”. Ossia l’avventuroso viaggio di Giovannino Perdigiorno nel mondo della fantasia.

Concerto al San Carlo

Alle 17 sarà invece la volta del Concerto dell’Epifania nella sala polivalente San Carlo a cura di Accademia dei Laghi, Avis Arona e Parrocchia di Arona. Saranno eseguiti canti popolari sacri e del presepe. Protagoniste le giovani voci del Coro di Accademia dei Laghi insieme al tenore Fabio Pollegioni e al soprano Nicoletta Strano. Ad accompagnarli al pianoforte il maestro Marino Mora. Ingresso libero.

Musica anche a Dagnente

C’è attesa anche per il concerto dell’Epifania in programma la sera alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Dagnente. Protagonista sarà il Coro La Rocca Cai di Arona diretto da Mariangela Mascazzini. Si tratta di una serata a offerta libera il cui ricavato sarà destinato al restauro degli affreschi della chiesa della frazione.