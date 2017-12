Lastre pericolose di ghiaccio e neve sui tetti in via San Luigi

Lastre pericolose: intervengono i pompieri

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, con il supporto di una piattaforma aerea, per mettere in sicurezza la zona di via San Luigi. Ieri i vigili del fuoco del comando di Arona sono intervenuti nella via e sono saliti sul tetto di un caseggiato. Sulla sommità dell’abitazione infatti, era presente una grossa lastra di ghiaccio e neve che minacciava l’incolumità dei pedoni e delle auto che passavano da quelle parti.

Un intervento analogo pochi giorni prima

I vigili del fuoco sono entrati in azione martedì 12 dicembre per un caso molto simile in centro ad Arona. In quel caso alla rotonda fra via Matteotti, via Roma e corso Liberazione, i pompieri sono intervenuti insieme agli agenti della polizia locale.