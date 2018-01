Pd Arona: “In viale baracca il posizionamento di molti paletti è oggetto di pericolosità nel passaggio soprattutto di mezzi pesanti, come camion e pullman”.

Pd Arona parla di criticità

“A seguito dei notevoli interventi relativi alla viabilità affrontati dall’attuale amministrazione locale, ancora oggi, purtroppo, permangono punti critici che turisti e residenti si trovano ad affrontare.

In viale Baracca, in particolare, il posizionamento di molti paletti, atti a delimitare i confini della carreggiata, è oggetto di pericolosità nel passaggio soprattutto di mezzi pesanti, come camion e pullman. Inoltre, i mezzi di soccorso che spesso devono transitare in condizioni di urgenza sono costretti a “delicate” e “minuziose” manovre. Queste ne rallentano la corsa a discapito della tempestività dei loro interventi.

Molte sono state le segnalazioni a noi pervenute dai cittadini che, oltre a segnalare una reale difficoltà di transito, hanno evidenziato problematicità nelle manovre di parcheggio. Rese ancor più complesse, in alcuni posteggi, per il posizionamento di ulteriori paletti, poco visibili soprattutto nelle ore notturne. Anche per la scarsa illuminazione.

La numerosa presenza di paletti, ormai disseminati per tutta la città sta diventando un’oggettiva preoccupazione. Tanto da porre dei dubbi sulla loro effettiva funzionalità. Non vorremmo che Arona, come alcuni hanno già definito, diventi la “città dei paletti”!