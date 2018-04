Vaccini arriva la doppia multa per coloro che non hanno rispettato la normativa. Ci sarà, infatti, una multa per l’esavalente, un’altra per l’Mpr. Ne danno notizia i colleghi della Nuova Periferia.

Si tratta di una doppia multa e non di una cumulativa quella pensata dalla Regione Piemonte nei confronti delle persone che non ottemperano alla normativa. Infatti ci sarà una sanzione per coloro che non avranno sottoposto il bambino al vaccino dell’esavalente mentre una seconda per coloro che, invece, un’altra per chi ha detto no all’Mpr, cioè morbillo-parotite-rosolia.

I motivi

Si tratta di proposte che sono emerse nel corso del gruppo di lavoro delle Regioni a Roma.