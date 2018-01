10eLotto vinti 37.500 a Dormelletto: il fortunato giocatore ha pescato il “numero Oro”. La vincita nelle ricevitoria di via San Rocco 10.

10eLotto le vincite

Il “10eLOTTO” si conferma un gioco di successo. Nel concorso del 18 gennaio sono state infatti oltre 3 milioni e 294 mila le giocate vincenti.

A Dormelletto in provincia di Novara la vincita è stata di 37.500 euro con il numero “Oro”. Il fortunato giocatore ha confrontato in diretta sul monitor della ricevitoria i 4 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 4 su 4. La vincita è stata realizzata quindi presso la ricevitoria del sig. Librando Bruno in Via San Rocco 10.