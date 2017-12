Cri Arona, si è conclusa la prima parte del corso formativo per aspiranti volontari.

Da sabato 2 dicembre la Croce rossa di Arona può contare su 84 volontari in più. Si sono, infatti, svolti gli esami che concludono la prima parte del corso formativo per aspiranti volontari, partito a ottobre. Profitto e impegno hanno caratterizzato le prove pratico-teoriche dei neo volontari. Molti tra loro, che non diventeranno maggiorenni entro l’anno 2018, non potranno accedere per il momento agli step successivi. Potranno però dare il loro prezioso contributo in tutte le attività di animazione e d’intervento sociale organizzate dal gruppo giovani. Inoltre potranno offrire il loro supporto al servizio di centralino. Per tutti gli altri, per un totale di ben settanta iscritti, è cominciato martedì 5 dicembre il secondo step. Esso li abiliterà al trasporto infermi e ai servizi ordinari.

Numeri importanti

“Quelli degli aspiranti volontari di quest’anno sono numeri davvero importanti, che ci mettono di fronte a delle grandi consapevolezze”. Così Luca Lombardi, responsabile della formazione, che aggiunge: “Il comitato aronese cresce e interessa. L’associazione è fortemente sentita e vissuta sul territorio e questo per noi, è grande motivo di orgoglio. Siamo però anche consapevoli che, con numeri del genere, l’impegno e la coordinazione dei nostri istruttori devono essere immensi. Per poter contare sulla passione delle persone che si avvicinano a noi, non possiamo di certo deludere le loro aspettative. Forti di questo impegno, procederemo nei successivi step certi che il costante incremento d’iscritti registrato negli ultimi anni, ci consentirà di essere sempre più numerosi e operativa là dove la nostra presenza, in emergenza e non, è richiesta”.