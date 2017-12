Asl sospensione dei servizi in concomitanza con le feste natalizie.

Asl sospensione dei servizi: dove e quando

Si comunicano i periodi di sospensione delle attività di Novara, durante le festività natalizie. Medicina dello Sport in Viale Roma 7 a Novara sospende l’attività il 22 dicembre. Medicina Legale, tutte le sedi: stop il 29 dicembre e il 5 gennaio. Si informa, inoltre, che l’attività dell’ambulatorio di Medicina Legale di Arona è temporaneamente sospesa il venerdì, per motivi tecnici. Per le prestazioni ambulatoriali non cambia l’apertura del mercoledì dalle 11 alle 12. A Castelletto niente prelievi dal 27 dicembre al 5 gennaio. A Sant’Agabio a Novara: sospensione attività del Centro Prelievi e dell’Ambulatorio Infermieristico dal 27 dicembre al 2 gennaio, compresi. Nord-Vela a Novara: sospensione dal 27 al 7. Madonna Pellegrina: sospensione attività Centro Prelievi e Ambulatorio dal 27 al 8 gennaio.

I servizi che restano attivi

Durante la sospensione delle attività sarà possibile effettuare i seguenti esami. Prelievi di sangue e consegna dei campioni biologici. Rivolgendosi senza prenotazione, muniti di impegnativa, al Centro Prelievi di Novara in Viale Roma. Questo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30. Inoltre iniezioni e medicazioni, rivolgendosi all’Ambulatorio Infermieristico nei locali del Centro Prelievi dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12. Quindi prenotazioni prelievi domiciliari, rivolgendosi allo sportello delle Cure Domiciliari il martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Inoltre prenotazioni visite specialistiche, muniti di impegnativa, al numero verde 800518500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Oppure recandosi al Centro unificato prenotazioni in Viale Roma, dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle 15.