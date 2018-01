Saldi Arona: inizia il periodo nel quale sarà possibile acquistare a prezzi vantaggiosi. Ecco le date.

Saldi Arona

Il comune di Arona ha stabilito le date dei classici saldi invernali. Si partirà venerdì 5 gennaio. Ci sarà tempo fino al 1 marzo per gli acquisti scontati. I saldi estivi, invece, saranno dal 7 luglio al 31 agosto. I negozianti dovranno apporre nel negozio un cartello, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite di fine stagione, indicando: periodo di svolgimento, percentuali di sconto e modalità di svolgimento.

Nel resto d’Italia

I saldi scattano in tutta la Penisola tra martedì e sabato. La prima regione a partire è stata la Basilicata, ieri, martedì 2 gennaio. A seguirla la Valle D’Aosta proprio oggi, il 3. In tutte le altre regioni si parte invece venerdì 5 gennaio. Fanalino di coda la Sicilia che inizierà sabato 6 gennaio.

La previsione di Confesercenti

Confesercenti ha previsto una partecipazione molto alta. Circa un italiano su due ha in previsione almeno un acquisto in saldo. La previsione di spesa ammonta a un budget medio di 150 euro a persona. Si annuncia alta anche la partecipazione delle attività commerciali che come sempre puntano con le vendite di fine stagione a risollevare incassi non sempre entusiasmanti.