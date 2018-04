25 aprile ad Arona. La città si prepara a commemorare la giornata della Liberazione a partire dalle 10 con un corteo.

25 aprile

Questo il programma di mercoledì 25 aprile ad Arona. Alle 10, è previsto il ritrovo sul Lungolago in Largo Garibaldi, presso la lapide dedicata ai Partigiani trucidati. La commemorazione quindi proseguirà al monumento ai Caduti in Piazza de Filippi per il ricordo della Liberazione dal nazifascismo.

Interverranno il sindaco, Alberto Gusmeroli e alcuni esponenti dell’Anpi. L’evento si terrà infine alla presenza delle autorità, dei rappresentanti delle associazioni e della cittadinanza.