Abbiamo RISO per una cosa seria: “Per dire NO a un sistema che sta portando un nuovo

aumento della fame nel mondo”.

Abbiamo RISO: di cosa si tratta

Difendere chi coltiva la terra, contro il suo abbandono, l’accaparramento dei suoli, il

caporalato e la schiavitù di chi sottopaga i prodotti e il lavoro nei campi. La Campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria” mette insieme gli agricoltori del Piemonte e dell’Italia, con i contadini del resto del mondo e con i consumatori europei. Questo per dire NO a un sistema che sta portando un nuovo aumento della fame nel mondo. Oggi sono 815 milioni le persone che si vedono negato il diritto al cibo, l’11% della popolazione mondiale. L’agricoltura familiare è una risposta a questa situazione, in grado di garantire una distribuzione più equa delle risorse. E inoltre salvaguardare i territori, migliorare la vita delle comunità e la dignità delle persone.

Il 5 e 6 maggio

Per sostenere i piccoli contadini, il 5-6 maggio torna la campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria” promossa in Italia dalla Federazione FOCSIV, e a Torino e in Piemonte

dalle associazioni aderenti CISV, LVIA e ProgettoMondo Mlal. La novità di questa edizione è l’uscita del Rapporto-denuncia “I padroni della Terra”, che sarà presentato a Bari il 27 aprile alla manifestazione Villaggio Contadino di Coldiretti. Il Rapporto si interroga infatti su chi sono i reali proprietari delle terre coltivabili e chi ne ha il controllo. Dal 5/6 maggio i volontari di CISV, LVIA e ProgettoMondo Mlal quindi saranno presenti in piazze, scuole, mercati, parrocchie di Torino e Piemonte, dove raccoglieranno le offerte dei cittadini destinate a progetti di solidarietà in Africa. Chi farà quindi una donazione minima di 5€ sarà omaggiato con 1 kg di riso Arborio 100% italiano, un ringraziamento dal valore simbolico.