Addio Antonietta: non si separava mai dalla sua Alba

Per tutti ad Arona era la «signora con il cagnolino bianco». In tanti quando lunedì 9 aprile si è diffusa la notizia del ritrovamento di una donna di 87 anni priva di vita nella sua abitazione di via Gramsci, hanno subito temuto che si trattasse proprio di lei. Sì, perché in zona Antonia Macchitella Cecchetto, per tutti Antonietta, era una vera istituzione. Tutte le mattine la si incontrava a passeggio tra via Gramsci, il lungolago e altre vie del centro con la sua inseparabile cagnolina Alba. Negli ultimi anni la donna era solita aiutarsi negli spostamenti con un deambulatore, sul quale aveva ricavato, con un cestino, un comodo «trasportino» per la cagnetta. L’ultimo abbraccio alla donna è stato consegnato in occasione della cerimonia funebre celebrata mercoledì 11 nella Collegiata di Santa Maria.

