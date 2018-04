Addio Gigliola Sacchi: sul Giornale di Arona attualmente in edicola un ampio e approfondito ricordo dedicato alla donna.

Addio Gigliola Sacchi: aveva 58 anni

Forza interiore, un contagioso entusiasmo per la vita e amore totale per la famiglia e la comunità. Questa la preziosa eredità che Gigliola Sacchi, portata via da un grave male a soli 58 anni, lascia ai suoi cari. Al marito Gianni Savio, ai figli Aldo e Matteo, all’adorato nipotino Michele e alla mamma Angela. Una mamma e una nonna di quelle che lasciano un segno indelebile, quindi, capace di appianare divergenze e accogliere tutti nel suo abbraccio. «Lei era sempre pronta e disponibile per tutti – dicono i figli – anche quando non stava bene. Ci ha sempre accolti, sostenuti e difesi. Accettava le nostre scelte, non si intrometteva, era affettuosissima e cercava sempre un modo per accontentarci e aiutarci. E’ stata la mamma migliore che potessimo avere».

L’impegno della Schola cantorum

“Salutiamo una cara amica che ci ha lasciato per salire a cantare nel coro del Cielo». Così il maestro Giuseppe Agostini, storica guida della Schola Cantorum Lorenzo Perosi di Arona ricorda con commozione e affetto Gigliola Sacchi, che per anni aveva cantato, tra le fila dei soprani, nella grande famiglia canora aronese. «La ricorderemo sempre – prosegue Agostini a nome anche degli altri cantori – come una persona molto gentile, sempre sorridente ed entusiasta”.

Oltre che nella Schola Cantorum Gigliola Sacchi cantava anche nel coro di Dagnente che accompagnava le funzioni parrocchiali. Per l’ultimo saluto alla donna, martedì 17 aprile, il rito funebre celebrato a Dagnente da don Mauro Pozzi è stato accompagnato proprio da una corale composta per l’occasione dall’unione delle due formazioni a cui Gigliola era legata.

Volontaria e dipendente comunale

Per tantissimi aronesi Gigliola Sacchi, era stata una volontaria attiva tra le fila di molte associazioni, dall’Aib, alla Pro Dagnente Felice Cavallotti, passando per quella parentesi felice legata alla realizzazione di una realtà di oratorio nella sua amata frazione.

Non si può poi ripercorrere la vita di Gigliola Sacchi senza raccontare il suo lavoro, al servizio del Comune di Arona, per quasi 30 anni, prima nell’ufficio Tecnico e poi all’Economato.

Non fiori ma donazioni all’associazione Mimosa

I figli chiedono a quanti volessero ricordare in modo concreto la loro mamma di sostenere l’associazione Mimosa – Amici del DH Oncologico di Borgomanero.

(IBAN IT64Q0335901600100000120446).

Il modo migliore per ricordare, attraverso un gesto di generosità verso il prossimo, una donna che della generosità e dell’altruismo aveva fatto la propria missione.