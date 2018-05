Agente nel video del rapper aronese Andrea Arrigoni. Per Matteo Besozzi, sindaco di castelletto, il caso è chiuso.

Agente nel video del rapper

Con un comunicato stampa firmato Matteo Besozzi si è chiusa la polemica sul video “Guardaci negli occhi” di Andrea Arrigoni.

In settimana non si è parlato d’altro: come mai nel video è presente un vigile, in divisa e con auto di servizio, di Castelletto Ticino?

L’agente di polizia locale ha avuto il permesso del suo comandante, ma il sindaco Besozzi non era stato informato. Da qui le polemiche.

Il comunicato di Besozzi

“La questione è stata completamente chiarita con il comandante. Il tema del bullismo trattato nel video è purtroppo attuale e condivisibile. Ben vengano messaggi di questo tipo. L’unico punto è che l’amministrazione avrebbe dovuto essere informata”.

Su facebook il video è stato molto apprezzato. Alcuni si sono chiesti come mai il giovane cantante aronese abbia scelto un agente di Castelletto. E le risposte non sono tardare ad arrivare: “Perché ad Arona un vigile così bello non c’è”.