Agrate telefonate truffa da parte di persone che si spacciano per il Sogit di Cureggio e che cercano fondi.

Agrate telefonate truffa

“In questi giorni alcuni abitanti di Agrate Conturbia sono stati contattati telefonicamente da sedicenti “volontari di Agrate” spacciandosi con il nome di una nostra volontaria chiedendo offerte per l’associazione”. Scrivono dal Sogit di Cureggio sulla propria pagina facebook.

Ecco come funziona la truffa

“Contattano anziani dicendo che passano a prendere le offerte. S.O.G.IT Cureggio è TOTALMENTE ESTRANEA a tale iniziativa che ritiene deplorevole e vigliacca perché va a danneggiare persone anziane e malate. Da verifiche risultano essere una non ben precisata associazione di Torino che manda i “volontari” a chiedere offerte con auto private.

Si rende noto come già specificato che la scrivente nulla ha da spartire con questa iniziativa. S.O.G.IT ha già provveduto ad avvisare il sindaco di Agrate per poter mettere in guardia i propri cittadini onde evitare spiacevoli truffe, contemporaneamente ha provveduto ad avvisare i Carabinieri della caserma di competenza territoriale, per tutelare la propria immagine darà mandato al proprio legale per procedere in ogni sede legale sia civile che penale per perseguire legalmente chiunque a vario titolo usi indebitamente il nome dall’associazione. Chiediamo a tutti di far girare questo comunicato così da dare massima diffusione.