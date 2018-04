Aib Piemonte è tutto pronto per il raduno che si terrà il 5 e 6 maggio in città. Coinvolti anche i vicini comuni di Paruzzaro e Oleggio Castello.

Aib Piemonte: il raduno

Due giorni per conoscere il Corpo Antincendi Boschivi Regionale, il 10° Raduno AIB Piemonte si terrà il 5 e il 6 maggio sul lago Maggiore.

Dopo il Raduno Regionale a Cuneo nel 2016 i Volontari AIB di tutto il Piemonte approdano ad Arona sabato 5 e domenica 6 maggio per due giorni di workshop, celebrazioni, cortei da vivere in compagnia. Coinvolti nell’organizzazione dell’evento oltre 80 volontari delle squadre novaresi.

Per il 10° raduno è previsto l’arrivo di squadre dalle 8 province piemontesi. Oltre ad Arona saranno impegnati anche i comuni limitrofi di Paruzzaro e Oleggio Castello, che accoglieranno i partecipanti al raduno per la cena e il pernottamento. Sono già pronte, infatti, la Pro Loco di Paruzzaro e l’Associazione Cuochi Novara e VCO per la cena del sabato e la Palestra di Paruzzaro ad ospitare per una notte i volontari AIB del Piemonte che giungeranno con tende e camper. Ad Oleggio Castello nello spazio concesso dalla Pro Oleggio Castello si terrà il pranzo finale del raduno.

Per tutto il weekend Largo Alpini ad Arona ospiterà il Villaggio AIB – mezzi e uomini vi mostreranno cosa vuol dire combattere giornalmente con il fuoco, con le emergenze di Protezione Civile, con le alluvioni ma anche cosa serve per diventare dei volontari professionali come lo sono quelli del Corpo AIB Piemonte. I Volontari AIB, vengono, infatti, preparati anche per anni prima di andare a contatto con il fronte di un incendio.