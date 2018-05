Alberi per il futuro: iniziativa promossa da Legambiente nell’ambito della giornata ecologica del Comune di Arona.

Alberi per il futuro

Venerdì mattina, gli studenti e i docenti della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII di Arona hanno effettuato una nuova piantumazione di un albero da frutto nell’ambito dell’iniziativa “Alberi per il Futuro.

Questo progetto, ideato dal circolo locale di Legambiente, con la collaborazione e la consulenza dell’Istituto Tecnico di Agraria Cavallini di Solcio di Lesa, ha avuto inizio lo scorso mese di novembre.

L’attività rientra quindi in un ampio percorso didattico di educazione ambientale, portato avanti dagli insegnanti della scuola. Questo per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di tutelare il patrimonio arboreo e boschivo per mantenere l’equilibrio tra gli uomini e la natura.

“Aderiamo sempre con entusiasmo a queste iniziative che ci vengono proposte da Legambiente” ha dichiarato la prof. Gabriella Rech dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII.