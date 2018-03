Alberto Conde Bermani: fervono i preparativi da parte della Pro loco di Arona per il Memorial dedicato al compianto cittadino aronese.

Alberto Conde Bermani, la corsa in ricordo

Tutto pronto quindi per la 3° Edizione del Memorial Alberto Conde Bermani. La gara podistica competitiva e non competitiva si terrà domenica 8 aprile ad Arona.

Informazioni, regolamento ed iscrizioni online sul sito www.prolocoarona.it. Link diretto alle iscrizioni online www.endu.net.

L’evento è organizzato infine dalla Pro loco in collaborazione con ASD Podistica Arona.