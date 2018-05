Allievi Enaip pronti a partire da tutto il Piemonte grazie a un progetto di Erasmus.

Allievi Enaip: ecco cosa li aspetta

Sono due i gruppi di ragazzi di EnAIP Piemonte in partenza per un soggiorno all’estero grazie al progetto SKIP Erasmus+. Dopo Malta e l’Irlanda, altri 24 allievi sono pronti a partecipare a una nuova esperienza che li porterà all’estero per 2 settimane. Tra di loro ci sono anche alcuni allievi del centro EnAIP di Arona. Alcuni voleranno a Valencia, in Spagna. Si tratta di Beatrice Bevilacqua, Sandra Bediako, Beatriz De Santana Fernandes Da Silva, Aurora Di Giovanni. E ancora Adriana Donvito, Maria Lovett e Syrian Salpietro. Altri invece si recheranno a Portsmouth, nel Regno Unito. E precisamente Marina Cappelli, Letizia Cinus, Nora Kammou e Gaia Vallini.

Il progetto Skip

Il progetto SKIP rientra nel quadro delle iniziative avviate da EnAIP Piemonte che mirano a strutturare percorsi formativi inclusivi e integrati: esso permette, infatti, a tutti i giovani che frequentano un corso di Obbligo di Istruzione di EnAIP Piemonte nei settori turistico, ricettivo e ristorativo di trascorre due settimane all’estero, durante le quali potranno partecipare a lezioni di lingua, visite didattiche e avranno l’opportunità di svolgere attività di affiancamento/job shadowing nei settori corrispondenti alla loro formazione.

E così dal 6 al 19 maggio, i ragazzi potranno fare pratica con la lingua del posto, conoscere nuove abitudini e costumi e potranno avvicinarsi alle professioni per le quali si stanno preparando sui banchi di scuola.

Nella foto i ragazzi di Arona in partenza per il Regno Unito.