Amianto contributi per chi si fa carico dello smaltimento.

Amianto contributi, c’è un bando

Il Comune di Arona ha indetto un bando volto a destinare dei contributi ai privati che si facciano carico di interventi di smaltimento di manufatti contenenti amianto. Il bando disciplina l’erogazione di un contributo pari al 20 per cento dell’effettivo costo sostenuto per la rimozione delle coperture. Si intende per i casi in cui i proprietari non siano tenuti per legge o regolamenti alla rimozione. Le domande devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Arona tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it. Dovrà essere compilato l’apposito modulo scaricabile dal sito, completo di tutta la documentazione richiesta.

In cosa consiste l’agevolazione

Il contributo sarà determinato nell’entità e nei limiti della somma pagata a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) nel triennio successivo all’ultimazione dei lavori. E con riferimento alla TARI dovuta nel momento dell’inizio dei lavori. Nel caso di condomini, il contributo sarà definito in misura forfettaria in 2.000 euro a domanda dell’amministratore condominiale. A tal fine viene istituito un fondo annuale di 10.000 euro per il triennio 2017-2019. La graduatoria sarà formata secondo l’ordine di presentazione delle domande al protocollo. In caso di esaurimento dei fondi disponibili il Comune si riserva di rifinanziare il fondo iniziale. Questo avverrà secondo le disponibilità di bilancio, per assegnare ulteriori contributi.

L’impegno di Legambiente

Quella della lotta all’amianto è una battaglia che Legambiente sta combattendo da diverso tempo anche nell’Aronese tramite il circolo degli Amici del Lago. L’obiettivo è infatti quello di veder diventare Arona in un futuro non troppo lontano una città “ad Amianto zero” coinvolgendo i cittadini e le istituzioni. A questo scopo la sezione sta lavorando alla preparazione di un convegno sull’argomento che dovrebbe svolgersi a breve ad Arona.