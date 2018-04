Ammutinamento Pro loco durante l’ultima seduta dell’assemblea del direttivo. I consiglieri “ribelli” protestano per la mancanza di democrazia nell’associazione.

Ammutinamento Pro loco durante la riunione

Dimissioni in massa nel consiglio della Pro loco di Lesa tenutosi mercoledì 10 aprile nella sala Sandro Pertini. Presenti 10 consiglieri, compresi la presidente Paola Grillo e i vicepresidenti Maria Grazia Todesco e Angelo Borroni, sui 12 totali. Il primo a dimettersi dall’incarico è stato Luigi Melchiori, non presente nel momento del consiglio, ma da dieci anni nell’organizzazione. Tra i motivi addotti c’è la presenza della presidente uscente Paola Grillo durante le votazioni del 27 marzo durante lo spoglio, ma ancora più veementemente ha contestato le nomine avvenute durante l’assemblea del 5 aprile. Durante la quale la stessa Paola Grillo è stata rieletta nonostante non avesse ricevuto la maggioranza dei consensi durante le elezioni. Nella stessa assemblea sono stati anche eletti 2 vicepresidenti. Cosa consentita dallo statuto, ma mai avvenuta nell’associazione lesiana.

Le ragioni dei consiglieri dimissionari

Tra i più decisi a sostenere la soluzione delle dimissioni c’è Luigi Melchiori. “E’ una decisione molto sofferta essendo da quarant’anni a Lesa – dice infatti – ma non mi riconosco più in questa Pro loco. La volevo più chiara e democratica. Gli elettori nelle votazioni hanno parlato chiaro: ben due persone avevano preso più voti di Paola Grillo. Volevano un cambiamento che non c’è stato. In questi anni mi sono sempre speso per il paese, anche organizzando le “Serate Danzanti” che avevano portato delle ottime entrate nella Pro loco, ma non mi ricandiderò più, a meno che i signori responsabili non facciano dei lunghi passi indietro”. A rassegnare le dimissioni sono stati anche Maria Grazia Todesco, Giordana Merlo Marforio, Alma Pantani e Daniela Casetta Toni.