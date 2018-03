App Trenord è attiva la nuova funzione di sicurezza per chiamare il 112. Adesivi con il numero unico saranno quindi installati sui finestrini dei convogli.

App Trenord

Il Numero Unico d’Emergenza Europeo 112 (NUE 112) sui finestrini dei treni che ogni giorno effettuano 2400 corse in Lombardia. E il collegamento “in un click” fra l’App Trenord e l’app Where are U, elaborata dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia, e oggi proprietà del Ministero dell’Interno. Questo per localizzare le richieste di intervento.

È quanto quindi previsto dall’accordo fra Trenord e AREU finalizzato a diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti in situazioni di emergenza e degli strumenti che danno il via alla catena di soccorso, di ogni tipo di soccorso, in caso di necessità.