Arco Palmira: ecco quanto ha speso il comune di Arona nei cinque mesi in cui l’opera è rimasta in città.

Arco Palmira le spese

La seduta di consiglio comunale dello scorso venerdì si è aperta con un po’ di numeri sull’Arco di Palmira.

“Le entrate, derivanti da sponsor e contributi sono state di 56 mila e 553 euro. – ha detto il sindaco Gusmeroli – Le uscite, derivanti dallo spettacolo di luci in piazza, pannelli descrittivi, sito internet, service per gli eventi. La presenza di Vittorio Sgarbi e altri ospiti, il servizio dell’Aib (e tante altre voci) sono state di circa 70 mila euro. Questo significa che per una manifestazione durata 5 mesi e che ha avuto risonanza sia a livello nazionale che internazionale, il comune di Arona ha speso 14 mila euro”.