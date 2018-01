Arona 2017 anno dei record: trend estremamente positivo per il turismo ad Arona, con un +19.03 % delle presenze in città rispetto al 2015.

Arona 2017 anno record!

Dopo il 2016 che ha registrato un trend estremamente positivo per il turismo ad Arona, con un +7,85 % delle presenze in Città rispetto al 2015, il 2017 si è chiuso con un ulteriore incremento di presenze. Ben + 19,03 % di turisti. Questo in base ai dati di pernottamento elaborati dagli Uffici riguardanti l’imposta di soggiorno.

Così il sindaco Alberto Gusmeroli

“Si tratta di un risultato incredibile che riflette l’attenzione costante prestata per migliorare la Città e ripaga le scelte dell’Amministrazione fatte negli anni per recuperare spazi per la fruizione di cittadini e turisti. Si pensi alla pedonalizzazione di Piazza San Graziano, ai lavori sul Lungolago, al recupero delle antiche mura, alla riapertura della Rocca Borromea e del Lido.

Un crescendo di visitatori eccezionale, che sicuramente ha apprezzato la qualità dei servizi, l’offerta della ristorazione locale, le iniziative e gli eventi che hanno caratterizzato tutto l’anno 2017.

Insieme alle iniziative sempre nuove organizzate dall’Associazione Pro Loco, da Confartigianato Piemonte e dalle varie associazioni del territorio. E ancora il calendario di eventi culturali a corollario dell’esposizione della ricostruzione in 3d dell’Arco di Palmira hanno ulteriormente accresciuto la considerazione di Arona. Varcando anche i confini nazionali”.