Arona AirShow, il sindaco anticipa: “Chiederemo un incremento di treni”.

Arona AirShow: giornata di riunioni

Fervono i preparativi per l’AronAirShow del 30 giugno e 1 luglio. Oggi, venerdì 20 aprile, è prevista infatti una “full immersion” preparatoria. “Si terranno numerosi incontri e riunioni – fa sapere il sindaco di Arona – per prepararci a un grande e meraviglioso evento, che necessita di tanta cura in ogni minimo dettaglio”.

L’evento e i preparativi

Oltre alle emozionanti frecce tricolori ci saranno diverse esibizioni aeree che incanteranno grandi e piccoli. Alle 16 è previsto un incontro con i sindaci di tutto il basso Lago Maggiore. Il sindaco fa sapere di avere anche pensato ai trasporti e alla mobilità di quei giorni. “Personalmente – spiega – ho già parlato con i vertici di Trenord. Questo per concordare un incremento di treni e carrozze durante i giorni dello show. Arona fortunatamente ha la propria stazione in centro. Quindi il modo migliore (e più facile per evitare il traffico!) per raggiungere la nostra città sarà proprio il treno”.