Arona arrestato 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è pluripregiudicato.

Arona arrestato F.O.

Un arresto da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Arona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il 19 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Arona hanno tratto in arresto un cittadino senegalese. F.O. le sue iniziali, classe 1992, pluripregiudicato e in Italia senza fissa dimora.

Verso l’una di notte infatti, mentre stavano svolgendo un normale servizio di pattuglia, i militari avevano modo di notare un uomo aggirarsi a piedi – da solo – con fare sospetto nei pressi della Stazione ferroviaria di Arona.

Alla luce dell’atteggiamento tenuto dal soggetto, i Carabinieri procedevano anche ad una perquisizione personale. Hanno quindi rinvenuto, ben occultato sul suo corpo, all’interno dei vestiti, un sacchetto in cellophane contenente 27 grammi di cocaina. L’uomo veniva quindi dichiarato in arresto e tradotto al carcere di Verbania. Il fermo è stato convalidato nella giornata odierna presso il Tribunale di Verbania.