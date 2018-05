Arona consiglio comunale fiume alle ore 18.30 di venerdì. Saranno 16 i punti all’ordine del giorno.

Arona consiglio comunale venerdì

Si attende la prossima seduta di consiglio comunale per sapere chi prenderà il posto di Monia Mazza come presidente del consiglio. La donna infatti ha preso il posto dell’assessore Claudio Peverelli che si è dimesso da tutto. Non più assessore ma neanche consigliere. Così entrerà fra i banchi della maggioranza la prima non eletta, ovvero Laura Franchini.

Ci saranno poi delle interpellanze fra le quali il wifi in città, l’omaggio della costituzione ai neo 18enni e la posa di fototrappole per il contrasto all’abbandono di rifiuti.