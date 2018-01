Arona dedica un suo luogo caratteristico a un personaggio illustre della storia contemporanea.

Arona dedica la piazzetta dell’orologio

Il sindaco di Arona e la sua giunta hanno deliberato di procedere all’intitolazione della Piazzetta dell’Orologio sul Lungolago Marconi, a Sergio Vieira de Mello. La scelta è caduta sull’alto Commissario Onu per i Diritti Umani, per ricordarne il suo trentennale impegno in operazioni di pace e la tragica fine. L’uomo fu infatti ucciso insieme a 21 membri del suo staff nell’agosto 2003 nell’attentato terroristico al Quartier Generale delle Nazioni Unite di Baghdad. Luogo in cui operava nel dopoguerra in qualità di Rappresentante speciale del Segretario generale per l’Iraq.

Le ragioni della scelta

Com’è nata l’idea di ricordare un personaggio così illustre, impegnato nella sua vita in delicate operazioni di pace? La scelta è scaturita dai viaggi a New York intrapresi nel 2017 dall’amministrazione aronese, in occasione di iniziative internazionali. Iniziative legate all’esposizione della ricostruzione dell’Arco di Palmira ad Arona. In due eventi gli amministratori aronesi hanno avuto come interlocutore uno dei funzionari Onu di più lungo corso, l’italiano Andrea Angeli. E’ stato quest’ultimo, durante una cerimonia legata all’Arco di Palmira alle Nazioni Unite, a illustrare con partecipazione emotiva la figura di Vieira de Mello. Angeli era infatti stato al suo fianco dal ’92 al 95, prima in Cambogia e poi nella Sarajevo assediata. I racconti hanno colpito particolarmente la delegazione aronese e hanno condotto alla deliberazione.

La gratitudine della famiglia

Sergio Vieira de Mello era molto legato all’Italia, dove aveva vissuto a lungo al seguito del padre diplomatico brasiliano. La signora Mello, colpita dalla scelta di omaggiare la memoria del marito, ha preso contatti con il sindaco di Arona. Gli ha quindi espresso la sua profonda emozione per l’importante iniziativa. Ha inoltre assicurato la partecipazione sua e dei suoi figli alla cerimonia che avrà luogo a maggio. E’ altresì intenzione della Giunta, nell’occasione, proiettare alle scolaresche cittadine un filmato sulla vita del funzionario Onu.