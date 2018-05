Arona è Bandiera Blu: questa mattina a Roma la consegna del riconoscimento per la spiaggi delle Rocchette e tutte le iniziative degli ultimi anni.

Arona è bandiera blu, così il sindaco Alberto Gusmeroli

“E’ con enorme orgoglio che questa mattina a Roma ho ritirato la Bandiera Blu per la spiaggia delle Rocchette di Arona e per tutte le iniziative messe in atto in questi ultimi otto anni in campo ambientale”.

Il primo cittadino era accompagnato dal vicesindaco Federico Monti e dall’assessore al turismo Chiara Autunno.

“Questa certificazione internazionale, che ripaga le scelte fatte da questa Amministrazione Comunale, è stata attribuita alla Città di Arona per aver dimostrato, attraverso la documentazione prodotta alla Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE Italia), di aver messo in atto negli anni tutta una serie di “buone pratiche ambientali”.

Ecco le iniziative messe in campo

– Aver ordinato a 300 famiglie di allacciarsi alla rete fognaria nel corso del mio mandato.

– gli interventi agli scarichi del Torrente Vevera e del Rio Arlasca (attualmente in corso).

– il rifacimento di tutte le condutture di scarico di Lungolago Marconi.

– l’introduzione del sacco conforme che, nel 2017, ha portato a superare la soglia del 75% di raccolta rifiuti differenziata in Città.

– la pedonalizzazione di buona parte del centro cittadino per ridurre le emissioni atmosferiche e rendere più fruibile da parte dei pedoni l’area fronte lago, con l’estensione delle piste ciclabili in Città.

– l’introduzione di contributi per la rimozione di coperture in amianto dagli edifici.

– la sensibilizzazione dei cittadini, ma anche delle giovani generazioni, con riunioni e iniziative dedicate presso le scuole, e l’appuntamento annuale della Giornata Ecologica, sempre più sentita e partecipata e molte altre iniziative di attenzione all’ambiente.