Arona e Meina protagoniste di Radio Deejay sia ieri che oggi. Auguri speciali per un’atleta aronese e intervista ad una rappresentante di occhiali.

Arona e Meina protagoniste in radio

Ad orecchie attente non sarà sfuggito che sia ieri che oggi il lago Maggiore è stato protagonista a Deejay Chiama Italia. Il programma in onda dalle 10 alle 12 su radio deejay ha infatti avuto due momenti dedicati “a noi”.

Il primo, ieri, quando Linus ha fatto in diretta gli auguri di buon compleanno a Luisa Fumagalli, l’Aronese dell’Anno, amica di Linus grazie alla comune passione per lo sport.

Questa mattina invece Linus e Nicola hanno chiacchierato con una rappresentante di occhiali di Meina. Linus ha anche svelato di “passare spesso da Meina”.