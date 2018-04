Arona Finbrico ha fatto ricorso al Tar dopo il diniego da parte del consiglio comunale di concedere l’edificazione di un supermercato in via Monte Zeda.

Arona Finbrico, la battaglia prosegue

Era lo scorso settembre e la notizia del possibile insediamento di un supermercato della catena Lidl negli spazi dell’ex campo sportivo di via Monte Zeda si faceva sempre più insistente. Un’ipotesi sfumata però in seguito al diniego dell’amministrazione comunale, e dell’intero consiglio comunale. Tutti contrari alla richiesta di costruire al fine di realizzare un progetto per un nuovo insediamento di media struttura di vendita in quella zona.

Ecco, la vicenda però non si è chiusa con quel «no» pronunciato dal consiglio comunale il 2 ottobre. La Finbrico Srl ha infatti chiamato in causa davanti al Tar del Piemonte il Comune di Arona e lo sportello Suap per l’annullamento di quella delibera, ritenuta illegittima.