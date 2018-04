Arona fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti. E’ questa quindi l’idea del gruppo consigliare Costruiamo il futuro che sarà proposta nel prossimo consiglio comunale.

Fototrappole per contrastare l’abbandono dei rifiuti. E’ questa l’idea del gruppo consigliare Costruiamo il futuro che sarà proposta nel prossimo consiglio comunale attraverso un’interrogazione.

“Noi consideriamo che una delle soluzioni più efficaci ed economiche al riguardo è costituita dalla videosorveglianza tramite “fototrappole”. – dicono Alessandra Travaini e Antonio Muscarà. – Ovvero speciali fotocamere, idonee al funzionamento in spazi aperti, che riprendono la zona sotto il loro controllo nel caso in cui siano rilevati dei movimenti. A questo proposito chiediamo quindi all’amministrazione se intende provvedere ad avviare un monitoraggio del territorio in tal senso”.