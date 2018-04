Arona in onda pochi attimi fa nell’edizione delle 12.30 di Studio Aperto. Il motivo? Il regolamento di polizia urbana che prevede una multa per gli automobilisti che schizzano i pedoni.

Arona in onda su Italia Uno

Non sarà sfuggito ad orecchie e occhi attenti la presenza di Arona su Studio Aperto. Immagini di una bellissima Arona soleggiata ma l’argomento riguardava invece la pioggia. La nostra città è balzata agli onori della cronaca nazionale per un punto del nuovo regolamento di polizia urbana che prevede una sanzione, da 50 a 300 euro, per gli automobilisti che, in presenza di pozzanghere, “schizzano” i pedoni. L’obiettivo è quello di ridurre la velocità delle auto e rendere la città più sicura.