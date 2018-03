Arona incidente all’incrocio fra viale Baracca e via Milano nella notte fra sabato 17 e domenica 18. Tre i feriti. Non sarebbero in gravi condizioni.

Arona incidente nel weekend

E’ quindi di tre feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ad Arona. Ad entrare in collisione infatti due auto con a bordo tre persone. E’ successo all’incrocio tra viale Baracca e via Milano. Sul posto il personale del 118 e la polizia stradale.