Arona Music Festival: c’è grande entusiasmo attorno alla manifestazione che si svolgerà a luglio in Rocca.

Arona Music Festival

Ad aprire la rassegna, martedì 24 luglio Dado Moroni al pianoforte, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria per la prima volta insieme con “The Italian Trio”.

Attesissima la serata di mercoledì 25 Luglio con Pat Metheny.

Giovedì 26 Luglio gran finale con gli Yellowjackets.

Il prezzo del biglietto per il primo concerto sarà di 10 euro, per Metheny 35 euro e per gli Yellowjackets 15 euro. Abbonamento ai 3 eventi 49 euro. I biglietti possono già essere acquistati all’ufficio turistico di Arona o sui circuiti ticketone, vivaticket e ticketmaster.

Tutti i dettagli dell’evento sul Giornale di Arona in edicola da domani.