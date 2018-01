Arona telecamere in varie parti della città. E’ stata infatti estesa la rete di videosorveglianza fissa sul territorio.

Arona telecamere: ecco quelle nuove

Prosegue speditamente il programma dell’Amministrazione relativo all’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza fissa sul territorio.

Questa settimana sono state installate quattro nuove video camere in corso Cavour raggiungendo l’obiettivo di controllare tutta la via, il parallelo lungolago e gli accessi rappresentati dalle vie Garelli, Bottelli e Pertossi.

In collegamento con il Comando di Polizia Locale

Tutte le telecamere sono collegate in rete con il comando di Polizia Locale. E possono essere consultate in diretta sia mediante computer portatili (tablet), che mediante telefono mobile. Questo utilizzando un’apposita rete di trasmissione quasi completamente rifatta nel corso del 2017.

Questo consente di visionare con immediatezza cosa accade nelle varie parti della Città, come avvenuto ad esempio durante la cerimonia di accensione dell’albero natalizio.

I filmati vengono anche visionati a campione ove occorra verificare segnalazioni di volta in volta pervenute e che necessitano di verifica.

A breve la rete verrà ulteriormente estesa lungo corso Repubblica e lungo corso Liberazione fino al ponte di ferro. Ed ancora in piazza del Popolo, via Poli e nelle aree a parcheggio di piazzale Gorizia e largo Compagnia dei Quaranta, fino ad un totale di una settantina di telecamere.

Le immagini sono sempre a disposizione delle Forze dell’Ordine. Da settembre ad oggi ne è stato richiesto l’utilizzo in un paio di occasioni relative ad eventi in cui è stato ritenuto utile approfondirne la dinamica.