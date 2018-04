Arona Tredicino: appassiona la gara tra due locandine, la prescelta sarà affissa nelle città in cui si sposterà il luna park.

Arona Tredicino: la nuova iniziativa

Una nuova idea è nata grazie alla fantasia e alla passione di Roberto Claudi, coordinatore del team che organizza il celebre luna park ad Arona e non solo. L’amore per le giostre e per la città di Arona e la felice amicizia con il gruppo facebook gestito da Simona Todescato, ha dato un bel frutto. Una iniziativa che porterà il nome della città e le immagini di alcune sue bellezze in giro per l’Italia. Da venerdì 20 aprile, la pagina «Arona il sorriso più bello del lago Maggiore» ospita uno speciale “contest”. Una simpatica gara in cui a vincere sarà comunque Arona.

La gara tra locandine

In gara infatti ci saranno due accattivanti locandine dedicate alla città, entrambe composte da immagini scattate da Todescato. Una di queste locandine è destinata a viaggiare di città in città e saranno gli utenti del web a decidere a suon di preferenze quale sarà la prescelta per lo scopo.

A raccontare come sia nata l’idea è lo stesso Claudi: «L’intento era quello di ringraziare il gruppo del sorriso del Lago Maggiore e in generale tutti gli aronesi per la bella accoglienza. Così a spese mie ho fatto realizzare questi due manifesti con foto di Simona. Le grafiche sono differenti, una ha il motivo delle cornici e una delle sfere. Le pubblicheremo entrambe e gli aronesi decideranno quale preferiscono».

E poi Arona andrà in turné

A scelta avvenuta quindi cosa accadrà? «Ovunque andremo, che sia Finale Ligure, Sanremo, Vercelli, Novara e altre città ancora, una parte degli spazi pubblicitari che acquisteremo sarà destinata proprio a questa locandina. Un modo per dire agli abitanti di altre zone di Italia “Guardate come è bella Arona, venite a visitarla!”. Una bella promozione per la città che ne avrà certamente un importante e gradito ritorno di immagine a costo zero, grazie alla collaborazione di Claudi e Todescato. Chi desiderasse votare per la locandina preferita potrà farlo su facebook sulla bacheca del gruppo «Arona il sorriso più bello del lago Maggiore».