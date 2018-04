Arona Ztl: la giunta ha deciso di modificare sensibilmente gli accessi al centro storico cittadino. Modifiche anche per via Poli.

Arona Ztl ecco i nuovi orari

Per il varco di via Garelli: accesso dalle 8 alle 10 e dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17. E’ consentita esclusivamente la fermata, e non la sosta, dei veicoli in piazza San Graziano esclusivamente per consentire il recupero dei bambini presso la Scuola “Nicotera”. Per quanto riguarda il varco di via Poli: attivazione dal 1 giugno al 30 settembre dalle 18 del venerdì alle 24 di domenica. Infine dal 1 al 31 agosto attivazione dalle ore 00.00 alle ore 24 di tutti i giorni.