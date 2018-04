AronAirShow tornato le Frecce Tricolori il prossimo 30 giugno e 1° luglio Arona. E’ la seconda edizione dell’evento.

“E’ con grande orgoglio che, come promesso, il prossimo 30 giugno e 1° luglio Arona ospiterà la seconda edizione della manifestazione aerea ARONAIRSHOW. Si tratta dello spettacolo delle Frecce Tricolori del Lago Maggiore”. Annuncia il sindaco Alberto Gusmeroli.

Come nel 2016, sabato 30 giugno la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare effettuerà le prove generali in vista della manifestazione di domenica 1° luglio.

La manifestazione abbraccerà in realtà 3 giorni, dal venerdì alla domenica. Questo in quanto oltre alle Frecce Tricolori saranno numerose le esibizioni e gli stand tematici allestiti in Città.