Aronese dell’anno: ieri una bella festa per i tre premiati. Si tratta del pittore Carlo Monti e degli sportivi Matteo Fanchini e Luisa Fumagalli, non presente per impegni di gara.

Aronese dell’anno, cerimonia in aula magna

Un’aula magna gremita ha accolto i tre aronesi dell’anno. Dapprima il pittore Carlo Monti che, a dispetto dei suoi 90 anni, non ha lesinato divertenti aneddoti di una vita con i pennelli in mano. Poi è stata la volta di Matteo Fanchini che ha commosso tutti con la sua forza e il suo coraggio. Matteo è rimasto cieco a causa di un incidente stradale ma, da allora, non si è mai dato per vinto. Anzi: ha intrapreso, fra gli altri, uno sport che sembrava impossibile per lui. Il surf. E, adesso, lo insegna anche.

Hanno ritirato il premio i genitori e la sorella di Luisa Fumagalli. L’ironwoman aronese era infatti impegnata in una gara. Infine è stato premiato Giuseppe Savia come Studente Aronese (residente ad Arona) dell’Anno.

