Arriva il caldo punte quasi estive al Nord.

Arriva il caldo

“La Primavera ci mostrerà ora il suo lato più stabile e caldo, grazie ad un vasto anticiclone che si espanderà su gran parte dell’Europa accompagnato da masse d’aria molto miti”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.comEdoardo Ferrara, che spiega: “Le temperature saranno così in netto aumento. In particolare al Nord dove da mercoledì si potranno raggiungere punte di 25-26°C, se non superiori sulla Val d’Adige. Più fresco e ventilato lungo le coste specie adriatiche.

Molto mite anche al Centrosud, in particolare sulle tirreniche con 24-26°C entro venerdì, mentre le regioni adriatiche sperimenteranno un clima più fresco, specie lungo i litorali.