Arriva la neve anche a bassa quota a Nordovest: tempo in peggioramento nella giornata di venerdì. Il sole ha le ore contate.

Le previsioni meteo

Il sole ha le ore contate. Nella giornata di venerdì si assisterà ad un progressivo peggioramento delle condizioni meteo. In mattinata il tempo sarà ancora buono ma in graduale peggioramento per l’avvicinarsi di una perturbazione che a fine giornata porterà nevicate fino a quote molto basse a Nordovest. Nel fine settimana giornate piuttosto nuvolose, con qualche debole nevicata fino a bassa quota, sabato, sul Piemonte.

Rischio valanghe

Rimane forte (grado 4 su 5) il rischio di valanghe sulle Alpi Lepontine, il settore piu’ a nord delle montagne piemontesi, “marcato” (grado 3) dalle Cozie settentrionali alle Pennine e “moderato (grado 2) dalle Cozie meridionali alle Alpi Liguri.

Per chi scia…

A quota 2000 metri l’altezza della neve e’ di 200-345 cm sulle Alpi Lepontine, 235-265 sulle Pennine, 15-120 sulle Cozie meridionali, 140-160 sulle Liguri.