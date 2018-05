Open day a Le fiabe di Paola di Arona.

Open day

Sabato 5 maggio 2018 grandi eventi, protagonista l’Asilo Nido “Le fiabe di Paola” del Comune di Arona. La giornata è iniziata alle 14 con l’Open Day. In occasione delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2018/2019, per la prima volta l’asilo ha spalancato le porte a tutte le famiglie interessate. E’ poi proseguita dalle 16 con “ Il benvenuto ai nuovi Nati”, appuntamento che è ormai in calendario. Durante l’Open day i genitori hanno potuto scoprire e conoscere da vicino l’organizzazione del servizio. Questo grazie anche alla Coordinatrice Annalisa Facondo, la collaboratrice Monica Mora e tutto il personale educativo. Insieme hanno infatti raccontato “la vita al Nido”.

L’omaggio ai nuovi nati

Successivamente, in occasione dell’iniziativa “Nuovi nati”, i piccoli con le loro famiglie, sono stati accolti dal sindaco Alberto Gusmeroli e dall’assessora al Welfare Marina Grassani.

I bimbi hanno ricevuto in dono un simpatico libricino “Dieci dita alle mani, dieci dita ai piedini” e una colorata saponetta dall’intenso profumo di primavera con il logo dell’Asilo nido.

L’evento è stato introdotto da Laura Carbonati, referente del Centro Perinatale Maia, e

d Matteo Miglio, responsabile del progetto “Family Like”. Due realtà del territorio che

hanno collaborato con l’Amministrazione alla realizzazione dell’evento.