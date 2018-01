Attenzione oggi le previsioni meteo danno una spolverata di neve fra le 18 e le 19 senza accumuli. Possibile però la formazione di ghiaccio in nottata.

Attenzione oggi danno neve

Per la gioia dei bambini e un po’ meno per i vari spostamenti lavorativi in auto, secondo le previsioni meteo oggi dovrebbe nevicare. Nulla di intenso o preoccupante. Solo una spolverata fra le 18 e le 19. È consigliato prestare attenzione alle strade data la possibile formazione di ghiaccio.