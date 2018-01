Auto elettriche, il Comune annuncia un’importante novità.

Auto elettriche, firmato il protocollo

L’Amministrazione Comunale di Arona ha sottoscritto un protocollo di intesa per la realizzazione in città di una rete di ricarica per veicoli elettrici con Enel Energia. Il progetto è seguito dalla Polizia locale di Arona con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune.

“La mobilità elettrica – fa sapere l’amministrazione aronese – rappresenta il futuro prossimo venturo. Sia in tema di risparmio energetico che di compatibilità con il rispetto dell’ambiente in relazione soprattutto alle emissioni di CO2”.

Arrivano le colonnine

Inizialmente è infatti prevista l’installazione di quattro colonnine, ognuna utile alla ricarica di due veicoli contemporaneamente, in aree strategiche della città. La prima area, dove verranno posizionate le prime due colonnine, è quella di Piazzale Alessandro Ferrari. Un punto in prossimità dell’Ufficio Turistico, all’ingresso della città. La seconda, dove verranno posizionate le altre due, è nella zona antistante il comune, Un’area funzionale all’utilizzo da parte della numerosissima utenza che frequenta i numerosi uffici pubblici. Le spese di installazione saranno totalmente a carico di Enel Energia. Si tratterà di colonnine di ultima generazione atte a fornire una ricarica completa per un’auto alimentata totalmente con motore elettrico mediamente in un’ora di tempo. L’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale forniranno tutta l’assistenza necessaria all’installazione delle colonnine.

Come funziona il sistema

L’app di Enel fornisce la mappa delle stazioni disponibili su tutto il territorio italiano, consente diverificarne la disponibilità. Si può prenotare eventualmente la ricarica (occorre raggiungere la colonnina entro un quarto d’ora dalla prenotazione). Inoltre è possibile pagare mediante il proprio telefonino appoggiandolo direttamente sull’impianto. Nel tempo sarà

possibile acquistare l’energia non solo da Enel ma scegliendo il fornitore preferito.