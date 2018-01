Autocompostaggio domestico in arrivo a Invorio: venerdì 26 una serata per parlare della novità ai cittadini.

Autocompostaggio: una novità che sarà presto illustrata ai cittadini

E’ prevista per venerdì 26 gennaio la serata di promozione dell’autocompostaggio domestico. Il nuovo metodo di smaltimento sarà promosso dal Comune attraverso un incontro con alcuni esperti. L’opportunità di proporre una serata di questo tipo ai cittadini è stata offerta al Comune grazie alla vittoria di un bando regionale. Grazie al concorso infatti, Palazzo Lascaris stanziava risorse proprio per la promozione di questa metodologia di smaltimento. L’appuntamento per tutti coloro che saranno interessati è in sala Curioni a partire dalle 20.45.

L’introduzione del nuovo metodo potrebbe ridurre la quantità di rifiuti prodotti

Il vicesindaco Flavio Pelizzoni aveva già cercato di incentivare l’utilizzo del compostaggio. Già a partire dall’anno scorso infatti, è stato predisposto e adottato il regolamento per il compostaggio della frazione umida dei rifiuti. Per chi adottava questo metodo erano state stabilite inoltre delle riduzioni della tassa sui rifiuti. Durante la serata di venerdì 26 verranno dunque illustrati i vantaggi del compostaggio, le procedure e la riduzione tariffaria conseguente. “Questa iniziativa di chiara matrice green – dice Pelizzoni – va a completamento di quanto viene svolto in materia ambientale dall’assessorato e dai vari gruppi di volontari che operano da tempo per il miglioramento dell’intero territorio”.