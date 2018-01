Bambini generosi al corso di catechismo della parrocchia di Divignano: con una raccolta fondi sostengono l’ospedale di Padova.

Bambini generosi protagonisti della raccolta benefica

E’ un’iniziativa benefica davvero particolare quella che è stata messa in campo nei mesi scorsi dalla volontaria Simona Fridegotto. Nel suo corso di catechismo infatti, ha coinvolto i bambini del paese in una vera e propria raccolta fondi a favore dell’ospedale di Padova. Ogni venerdì i piccoli del paese hanno versato una parte dei loro risparmi per sostenere i progetti del reparto di oncoematologia pediatrica del nosocomio veneto. Inoltre, sempre sotto la guida della volontaria, i bambini sono stati anche i protagonisti di iniziative benefiche come i mercatini.

Un impegno di solidarietà che viene da molto lontano

La raccolta fondi a favore dell’ospedale di Padova è un’attività benefica che a Divignano viene organizzata da anni e che vede come protagonista da sempre la volontaria Simona Fridegotto. E’ stata lei infatti la prima ad accorgersi dell’importanza del progetto promosso da Team for children, l’associazione che raccoglie i fondi per l’ospedale. “E’ un’iniziativa – spiega Simona Fridegotto – che portiamo avanti ormai da molti anni. Un giorno, parecchi anni fa, guardando in tv un programma sulle realtà dell’associazionismo, mi sono accorta dell’esistenza di Team for children e ho deciso immediatamente di sposare la loro causa. Prima si trattava di qualcosa che facevo a livello personale, poi pian piano il raggio si è allargato fino a coinvolgere anche i bambini del catechismo e delle scuole”.

I risultati sono stati eccezionali

Grazie all’impegno di Fridegotto in tutti questi anni la somma raccolta per Team for children è stata di circa 10mila euro. “Mi sono immediatamente appassionata a questa causa. – dice infatti Fridegotto – Team for children garantisce la massima trasparenza sulla destinazione dei fondi che vengono donati all’associazione. E questo è un aspetto per nulla scontato, soprattutto negli ultimi tempi. Da tre anni quindi, ho deciso di coinvolgere anche i bambini del catechismo in questa catena di solidarietà e devo dire che il risultato è davvero positivo. Con le ultime raccolte di quest’anno siamo stati in grado di donare a Team for children ben 3.000 euro. La somma totale che nel corso di tutti questi anni ho e abbiamo donato all’associazione è invece addirittura di 10mila euro”.