Popolare Novara a rischio otto filiali tra Valsesia, Valsessera e colline novaresi. Presentato il piano ai sindacati, inizia la discussione. Lo riportano i colleghi di notiziaoggi.it.

Popolare Novara a rischio le filiali più piccole

Potrebbero chiudere i battenti e venire accorpate otto filiali del Banco Bpm attive in zona. Banco Bpm significa Banca popolare di Novara: molte agenzie riportano infatti ancora le insegne del vecchio istituto di credito che si è fuso prima con Verona e poi con la Popolare di Milano, creando appunto il Banco Bpm. A rischio sarebbero gli sportelli di Crevacuore, Trivero, Valle Mosso e Masserano nel Biellese. Scopello e Arborio in provincia di Vercelli. Boca in provincia di Novara.

Nel Piemonte orientale le agenzie a rischio sarebbero 15 in tutto.