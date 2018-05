Barcaiolo torna a solcare le acque del Ticino nel tratto che va da Castelletto alla vicina Sesto Calende.

Barcaiolo torna nella zona del porto

Il servizio di trasporto via fiume tra Castelletto e Sesto Calende tornerà in funzione. O meglio, un bando per gestire il servizio partirà a breve e il Comune spera di poter trovare un professionista qualificato che possa occuparsi della questione. L’annuncio è stato dato nel corso dell’ultimo consiglio comunale, quando è stato approvato il regolamento del bando per il servizio di trasporto, non di linea, sul Ticino. In paese era infatti da anni che questa opportunità mancava. Da quando il precedente barcaiolo, lo storico marinaio castellettese aveva lasciato.

Un progetto inserito in una cornice più ampia

Le novità per il turismo castellettese non si limiteranno alla nuova barca sul Ticino. “Questa novità – ha detto infatti il sindaco Matteo Besozzi – è inserita in un progetto di promozione turistica del territorio decisamente ampio. In primo luogo si investirà su un percorso cicloturistico che va da Castelletto fino a Cerano. Il tutto sarà accompagnato dalla creazione di un’app in grado di fare da guida e specificare ai turisti quali sono e dove si trovano i punti di interesse che meritano di essere visitati. La sistemazione della zona del porto e della Miorina sono due punti che, in un’ottica di collegamento tra le due sponde del Ticino, sono stati interpretati molto positivamente dalla Fondazione Cariplo, che infatti ha deciso di finanziare l’opera. Il mezzo per il trasporto sul fiume avrà bisogno di un marinaio qualificato e per questo a breve partirà un bando”.